Между Москвой и Нижним Новгородом запустили двухэтажный скоростной поезд

РЖД: поезд «Буревестник» возобновил рейсы между Москвой и Нижним Новгородом
Mikhail Leonov/Shutterstock/FOTODOM

Новый двухэтажный скоростной поезд «Буревестник» возобновил курсирование между Москвой и Нижним Новгородом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Российские железные дороги» (РЖД).

По данным специалистов, поезд может развивать скорость до 160 км/ч. При этом время в пути составит около 4 часов. За одну поездку «Буревестник» сможет перевозить порядка 730 человек.

Всего на маршруте решили установить три пары поездов «Буревестник», отправляющихся из Москвы и Нижнего Новгорода утром, днем и вечером. Из столичного региона поезда будут отправляться в 10:05, 13:45 и 20:15, из Нижнего Новгорода — в 7:20, 15:29 и 18:57.

Утренний поезд будет стартовать с Ярославского вокзала, а дневной и вечерний — с Восточного. Вагоны, которые будут следовать из Нижнего Новгорода утром и днем, будут прибывать на Восточный вокзал Москвы, а вечерний — на Ярославский.

Помимо этого, поезда будут останавливаться по пути следования во Владимире, Коврове или Дзержинске.

До этого РЖД зафиксировали цены на билеты на поезда «Сапсан», которые будут отправляться из Москвы 31 декабря и 1 января в Санкт-Петербург. На эти билеты проводится специальная акция: 31 декабря — поездка в экономическом классе будет стоить от 2 025 руб., а 1 января — от 2 026 руб.

Ранее в РЖД сообщили, что в новых вагонах появятся двухметровые полки и гладильные доски.

