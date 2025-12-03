Россияне скупили туры в жаркие страны на зиму

Россияне скупили рекордное количество туров в теплые страны на зиму. Об этом пишет российский Forbes.

«Расширение полетных программ, укрепление рубля и затянувшаяся пасмурная погода в средней полосе России привели к взрывному росту продаж туров в теплые страны. Путешественники забронировали в 1,5–2 раза больше турпакетов и самостоятельных путешествий, чем в прошлую зиму», — говорится в публикации.

По данным издания, среди россиян вырос спрос на поездки в Китай в Вьетнам. При этом средний чек у некоторых операторов снизился на 10–25%. Из материала следует, что это связано с увеличением доли более коротких поездок. Туристы хотят погреться хотя бы неделю, заключает СМИ.

До этого в пресс-службе маркетплейса авторских туров YouTravel.me «Газете.Ru» рассказали, что стоимость отдыха в 2026 году продолжит рост, однако его темпы будут существенно различаться в зависимости от направления, что свидетельствует о структурной перестройке туристического рынка. По словам экспертов, спрос и предложение становятся все более диверсифицированными, что делает цены в значительной степени зависимыми от внешних факторов. К ним относятся курс валют, стоимость авиаперелета, а также условия получения визы и въезда в страну. Именно эти внешние аспекты являются ключевыми.

Ранее выяснилось, что россияне массово едут в отпуск, чтобы отоспаться.