Депутат призвал бесплатно установить в квартирах россиян счетчики

Миронов призвал бесплатно оснастить квартиры россиян приборами учета
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Квартиры россиян необходимо оснастить приборами учета коммунальных услуг на бесплатной основе. Сделать это следует за счет ресурсоснабжающих организаций. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает 360.ru со ссылкой на инициативу.

Депутат напомнил, что во многих домах старого жилфонда установить счетчики невозможно, из-за чего люди вынуждены оплачивать коммуналку по повышенным тарифам. Это несправедливая и неправильная норма, которая заставляет страдать россиян, подчеркнул парламентарий. Миронов напомнил, что еще несколько лет назад выступал с инициативой отменить повышенные тарифы для жильцов, которые оплачивают ЖКУ без данных приборов учета, однако тогда инициатива осталась нереализованной.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отметил, что в России счетчики электроэнергии следует заменить на интеллектуальные приборы, которые самостоятельно передают данные о потреблении электричества без участия жильцов. По словам депутата, замена счетчика на новый происходит при выходе из строя старого – например, когда устройство начинает передавать некорректные показания, имеются механические повреждения или истек его срок службы.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему с проверкой качества воды и заменой счетчиков.

