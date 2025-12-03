Tefal заключила мировое соглашение с актером Манучаровым

Tefal и актер Манучаров заключили мировое соглашение по иску на 2 млн рублей

Французская компания Tefal и актер Вячеслав Манучаров заключили мировое соглашение, которое было утверждено в арбитражном суде Москвы. Об этом стало известно из материалов, которые имеются у РИА Новости.

В августе Tefal подала в суд на актера Вячеслава Манучарова. Причиной иска стала реклама, в которой актер сравнивает отечественные сковородки с французской продукцией. Tefal хотела взыскать с артиста 2 млн рублей. Они обвинили его в незаконном использовании товарного знака, а также в причинении ущерба деловой репутации сковородок.

Третьими лицами к судебному разбирательству были привлечены петербургская компания «Нева металл посуда» (НМП) и индивидуальный предприниматель Денис Елышев.

Условия мирового соглашения неизвестны.

25 ноября в Москве суд утвердил мировое соглашение по иску компании Tefal, которая требовала взыскать с дизайнера Артемия Лебедева компенсацию в размере 2 млн рублей. В деле, помимо Лебедева, компания фигурировали «Нева металл посуда» и Павел Минаичев.

Ранее СМИ сообщили о планах Tefal остановить параллельный импорт в Россию.