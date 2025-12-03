На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Tefal заключила мировое соглашение с актером Манучаровым

Tefal и актер Манучаров заключили мировое соглашение по иску на 2 млн рублей
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Французская компания Tefal и актер Вячеслав Манучаров заключили мировое соглашение, которое было утверждено в арбитражном суде Москвы. Об этом стало известно из материалов, которые имеются у РИА Новости.

В августе Tefal подала в суд на актера Вячеслава Манучарова. Причиной иска стала реклама, в которой актер сравнивает отечественные сковородки с французской продукцией. Tefal хотела взыскать с артиста 2 млн рублей. Они обвинили его в незаконном использовании товарного знака, а также в причинении ущерба деловой репутации сковородок.

Третьими лицами к судебному разбирательству были привлечены петербургская компания «Нева металл посуда» (НМП) и индивидуальный предприниматель Денис Елышев.

Условия мирового соглашения неизвестны.

25 ноября в Москве суд утвердил мировое соглашение по иску компании Tefal, которая требовала взыскать с дизайнера Артемия Лебедева компенсацию в размере 2 млн рублей. В деле, помимо Лебедева, компания фигурировали «Нева металл посуда» и Павел Минаичев.

Ранее СМИ сообщили о планах Tefal остановить параллельный импорт в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами