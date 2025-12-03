На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокуратура хочет обратить в доход государства имущество экс-сотрудников ФНС по Ингушетии

Суд Москвы: имущество экс-сотрудников ФНС по Ингушетии могут обратить в доход РФ
Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

Генпрокуратура намерена обратить в доход государства имущество бывших сотрудников Управления ФНС по Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Гагаринский суд Москвы рассматривает антикоррупционный иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации к бывшим сотрудникам управления Федеральной налоговой службы России по Республике Ингушетия и их родственникам. Фигурантов обвиняют в причинении ущерба бюджету на сумму 137 млн рублей.

ГП хочет обратить в доход государства три жилых помещения в Москве, три земельных участка, жилое здание, два жилых дома и нежилое помещение в Республике Северная Осетия — Алания, а также жилое помещение в Республике Ингушетия и автомобили марок Mersedes-Benz, BMW, Toyota Land Cruiser, Gmc Yukon.

Следствие считает, что в период с 2020 по 2022 годы налоговики внесли в автоматизированную информационную систему заведомо ложные сведения о проведении камеральных проверок и отсутствии правонарушений компанией, не выплатившей в полном объеме налог на добавочную стоимость (НДС).

Ранее суд изъял имущество экс-замглавы Ростехнадзора.

