Диетолог объяснила, почему женщинам нужны пробиотики

Пробиотики нужны женщинам для поддержания баланса микробиоты, штаммы Lactobacillus и Bifidobacterium участвуют в ферментации пищи, синтезе некоторых витаминов, работе иммунной системы. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог, диетолог Анна Гордеева.

По ее словам, они также могут оказывать косвенное влияние на состояние кожи и уровень энергии.

«Пробиотики не исправят за неделю то, что годами ломали недосып, перекусы сладким и каждые полгода курс антибиотиков. В реальной жизни я сначала прошу пациентку наладить питание и добавить источники клетчатки, кисломолочные продукты и ферментированную еду, и только потом мы выбираем конкретную добавку, если есть показания», — уточнила Гордеева.

Пробиотики особенно нужны организму после приема антибиотиков, сильного стресса. Однако их нужно принимать только после консультации с врачом.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова до этого говорила, что квашеную капусту особенно важно включать в рацион осенью и зимой, поскольку продукт помогает укреплять иммунитет и поддерживает микрофлору кишечника. По ее словам, этот продукт — источник пробиотиков.

