В Госдуме призвали не оперировать терминами из TikTok для защиты детей от травли в сети

Милонов призвал не оперировать терминами из TikTok для защиты детей от травли
Максим Блинов/РИА «Новости»

В России для эффективной защиты детей в теме травли в интернете важно использовать более серьезные термины. Об этом «Москве 24» заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Он подчеркнул, что их нужно брать не из социальных сетей, например TikTok. По его мнению, определения должны соответствовать юридическому и фактическому смыслу.

«Если отклониться от формулировок и говорить не о «буллинге», а, допустим, о травле — в Сети или в реальности, то понятие «травля» тоже должно быть четко прописано, чтобы в итоге норма работала не на бумаге, а фактически», — сказал Милонов.

Депутат предложил для начала провести нормативно-правовую оценку, определить понятия и выявить источник проблемы. Он предположил, что проблема может крыться в том, что в стране не хватает полицейских или нет квалифицированных подразделений.

Накануне инициативная группа депутатов от партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким разработала законопроект о введении административных штрафов до 500 тыс. рублей за буллинг и кибербуллинг. Закон предполагает наказание за систематическое унижение чести и достоинства граждан, в том числе в интернете и СМИ. Под травлей подразумеваются повторяющиеся действия, выраженные в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме.

Ранее родителям объяснили, как помочь ребенку пережить буллинг в школе.

