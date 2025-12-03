На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава СПЧ Фадеев прокомментировал вырезание сцен из фильмов

Фадеев: вырезание сцен из фильмов является абсолютной глупостью
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев в интервью РБК назвал вырезание сцен из кинофильмов абсолютной глупостью.

В качестве примера он привел фильм «О чем говорят мужчины». Фадеев назвал фильм «очень хорошей комедией», из которой при телетрансляции вырезали почти треть сцен.

«Это абсолютная глупость. <...> Не надо ничего вырезать из этих фильмов. Этих глупостей много. Например, сигарету заблюрили, а дым идет. <...> Мне кажется, это глупость. Глупость тех, кто ... перестраховывается. А мало ли что подумают, а мало ли что скажет начальник», — отметил Фадеев.

Накануне стало известно, что в России подвергли цензуре книгу «Оззи. Автобиография без цензуры».

Из мемуаров музыканта убрали фрагменты с упоминанием употребления наркотиков и изготовления СВУ из хлопушек.

Речь идет о переиздании книги, которое вышло в 2025 году в издательстве «Бомбора», которое входит в «Эксмо». Кроме того, было изменено российское название книги: предыдущая версия книги издавалась под названием «Оззи. Автобиография без цензуры», сейчас книга называется «Оззи. Автобиография».

Ранее из фильма «Бойцовский клуб» вырезали сцены с мужскими объятиями.

