Стало известно, когда москвичи смогут увидеть «холодную» Луну

Астроном Рублева: москвичи увидят полнолуние 5 декабря
Depositphotos

Москвичи смогут увидеть «холодную» Луну в пятницу, 5 декабря, полнолуние станет вторым по величине в 2025 году. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, полнолуние наступит в 02:15 по московскому времени. При этом она уточнила, что в астрономии не существует термина «холодная» Луна», равно как и «горячая» или «теплая».

«Чем ближе Луна к горизонту, тем теплее ее оттенок — она может казаться желтоватой или даже розоватой. По мере подъема над горизонтом ее цвет становится бледно-желтым, а затем белым. Таким образом, изменения цвета не связаны с физическими процессами на самой Луне, а являются атмосферным эффектом», — поделилась Рублева.

Астроном уточнила, что накануне этого явления Луна окажется в перигее — ближайшей к Земле точке своей эллиптической орбиты, на расстоянии 356 961 км от планеты.

Новая работа исследователей под руководством Даниэля Ягаломи до этого показала, что на Луне нет атмосферы, погоды и ветра — однако ее поверхность постоянно подвергается куда более опасному воздействию, чем любой шторм на Земле. Речь идет о бесконечном «дожде» микрометеороидов — крошечных частиц камня и металла, пролетающих со скоростью до 70 км/с.

Ранее ученые объяснили, почему так трудно сделать фотографию Луны с помощью телефона.

