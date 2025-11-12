На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые объяснили, почему так трудно сделать фотографию Луны с помощью телефона

Conversation: конструкция камер телефонов не позволяет хорошо снимать Луну
davidhoffmann photography/Shutterstock/FOTODOM

Ученые рассказали, почему смартфоны, которые делают великолепные портреты и пейзажи, так плохо справляются с фотографиями Луны. Об этом сообщает портал The Conversation.

Главная ошибка начинающих астрофотографов — думать, что Луна светится в темноте. На самом деле смартфон фотографирует ее освещенную Солнцем сторону, то есть объект, находящийся на ярком дневном свете.Телефоны автоматически выставляют экспозицию, ориентируясь на темное небо, и в итоге переосвещают Луну — так на снимке остается белое пятно без каких либо деталей.

Эксперты советуют фотографировать Луну днем, когда на фоне голубого неба камера выбирает более короткую выдержку. Или вручную уменьшить экспозицию, если смартфон это позволяет.

Однако даже с правильными настройками Луна на снимке остается очень маленькой. Все дело в конструкции камер телефонов. Современные смартфоны имеют очень широкое поле зрения — иногда до 90 градусов. А Луна занимает всего 0,5 градуса на небе. Из-за короткого фокусного расстояния (всего несколько миллиметров) ее изображение получается шириной всего около 25 пикселей. Это слишком мало, чтобы рассмотреть кратеры или тени. Цифровой зум тоже не помогает — он лишь растягивает картинку, не добавляя реальных деталей.

По словам ученых, чтобы запечатлеть Луну во всех подробностях, нужен телескоп. Нужно навести его на объект и аккуратно поднести телефон к окуляру — тогда получится фото, где видны моря и кратеры. Фокусное расстояние при этом увеличивается с нескольких миллиметров до сотен, а разрешение — в десятки раз. Для удобства даже продаются специальные крепления, фиксирующие смартфон на телескопе.

Ранее телескоп Евклид заглянул в глубины загадочного темного облака.

