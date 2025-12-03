Москвичам рассказали о погоде этой зимой

Заранее определить, какой будет зима в Москве в этом году, невозможно. Об этом «Москве 24» заявил заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов.

Он подчеркнул, что все текущие прогнозы делаются с вероятностью, близкой к 50%. Он напомнил, что прошлой зимой температура воздуха в столице в январе была близка к отметке в 0°C.

«Но вспомните позапрошлую зиму — тогда были морозы под минус 30°C. При этом общий фоновый режим распределения температуры в Атлантике и других глобальных факторов в те годы был примерно одинаковым. Это наглядно показывает, как сложно делать подобные предсказания», — подчеркнул Кислов.

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что привычная зима в Центральной России ожидается лишь во второй половине декабря. По его словам, ноябрь в Москве оказался на 4,3 градуса теплее климатической нормы и стал вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений, уступая лишь ноябрю 2013 года. За месяц выпало 74 мм осадков, что составляет 143% от нормы.

