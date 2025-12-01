В Кузбассе почти две тысячи детей не выходят из дома из-за ОРВИ

В Кузбассе около 2 тысяч детей переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ

В Кузбассе почти 2 тысячи детей переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Об этом сообщил Сiбдепо со ссылкой на региональное министерство образования.

Собеседник издания рассказал, что на дистанционный формат обучения полностью перешли 58 классов в 34 школах области.

«Две школы в одной территории переведены на дистанционное обучение (333 ребенка): в муниципальных округах Ленинск-Кузнецком. 58 классов в 34 школах переведены на дистанционное обучение (1072 ребенка): в городских округах Кемеровском, Новокузнецом, Прокопьевском, Тайгинском, в муниципальных округах Гурьевском, Ижморском, Ленинск-Кузнецком, Тисульском, Яшкинском», — уточнил он.

В Ленинске-Кузнецком и Юрге также оказалась приостановлена работа трех детских садов. Помимо этого, деятельность временно прекратили 23 группы в 19 детских садах в Новокузнецке, Прокопьевске и Тайге, а также в муниципальных округах Ленинска-Кузнецкого, Промышленновского, Яйского и Яшкинского.

Ранее врач рассказала, как восполнить дефицит витаминов и избежать тревожных расстройств.