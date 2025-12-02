На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нижегородской области произошло крупное ДТП с автобусами, есть пострадавшие

В результате ДТП с автобусами в Нижегородской области пострадали 14 человек
true
true
true

В Нижегородской области после ДТП с автобусами на автодолроге М-12 госпитализированы 14 человек, в числе которых один ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции Нижегородской области.

По информации в Telegram-канале главы Арзамаса Александра Щелокова, все пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести.

По данным ГАИ, авария с участием четырех машин произошла на 437 километре автодолроги М-12 в 17:37 мск. В настоящее время движение перекрыто.

Днем 2 декабря автомобилисты сняли на видео последствия массового ДТП в Новой Москве на Варшавском шоссе. В кадр попали несколько разбитых автомобилей на перекрестке, а также лежащий в кювете самосвал. К месту аварии прибыли сотрудники ГИБДД и бригада МЧС. По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновение девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. На место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Ранее на МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми.

