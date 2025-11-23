На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Золотые карманные часы с «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму

Золотые часы пассажира «Титаника» Штрауса проданы за рекордные $2,3 млн
Henry Aldridge and Son Ltd.

Золотые карманные часы, принадлежавшие магнату Исидору Штраусу — одному из пассажиров «Титаника», ушли с молотка за рекордные $2,3 млн. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на аукционный дом Henry Aldridge & Son.

Это стало рекордом для памятных вещей, связанных с «Титаником», отметили в аукционном доме.

Часы из 18-каратного золота нашли рядом с телом Исидора Штрауса, совладельца сети универмагов Macy's, который путешествовал первым классом на «Титанике» со своей женой Идой Штраус. На часах выгравированы его инициалы и дата его 43-летия.

Как отмечается в публикации, после катастрофы часы вместе с другими личными вещами Штрауса были переданы его семье. Родственники выставили часы на продажу впервые.

В фильме «Титаник» Джеймс Кэмерон запечатлел момент, где пожилая пара, обнявшись, лежит в постели в тот момент, когда их каюту начинает заполнять вода. По воспоминаниям выживших очевидцев, семья Штраусов отказалась покидать корабль, пока на нем оставались женщины и дети. Их видели в последний раз, держащихся за руки, на борту «Титаника», когда он уходил под воду.

Ранее дайверы подняли предметы с затонувшего у берегов Греции близнеца «Титаника».

