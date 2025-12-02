На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин забил 77-летнюю беспомощную мать кулаками, чтобы «прекратить ее страдания»

В Липецкой области сын напал с кулаками на пожилую мать и переломал ей ребра
РИА Новости

Житель Задонска напал на обездвиженную мать и забил ее кулаками. Об этом сообщает СУ СК России по Липецкой области.

По данным следствия, 26-27 ноября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил 77-летнюю мать, ограниченную в подвижности. Он нанес ей множественные удары кулаками по голове и телу, а спустя некоторое время обнаружил, что женщина не подает признаков жизни.

Тогда сын потерпевшей сообщил о произошедшем родственникам, а те обратились в правоохранительные органы. Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина получила травму головы и множественные переломы ребер, которые привели к летальному исходу.

Ее сына задержали и отправили под стражу. На допросе он заявил, что хотел прекратить страдания матери. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее россиянин угрожал матери топором и выгнал ее на улицу, чтобы продать квартиру.

