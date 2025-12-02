На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге охранник торгового центра обманул профессора почти на 3 млн рублей

Профессор из Петербурга потерял 2,9 млн, поверив в обвинения в спонсировании ВСУ
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Санкт-Петербурге задержали курьера мошенников, который обманул профессора. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и области.

Накануне профессор одного из петербургских вузов, живущий на улице Зайцева в Кировском районе, обратился в полицию. В заявлении он указал, что стал жертвой аферистов, отдав им 2,9 млн рублей.

По словам петербуржца, с 21 ноября ему ежедневно, в течение недели звонили незнакомцы, выдававшие себя за сотрудников различных служб, и пугали грядущей проверкой из-за «спонсирования ВСУ». Они убедили профессора в необходимости защитить сбережения от ареста и передать деньги курьеру.

Им оказался 25-летний охранник одного из местных ТЦ. Мужчина был задержан 29 ноября за совершение аналогичного преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ведется следствие.

Ранее российский пенсионер отдал мошенникам 17 млн рублей, которые копил 23 года.

