Пьяная пассажирка устроила скандал на борту и сорвала вылет рейс из Дубая в Москву

Baza: россиянку сняли с рейса Дубай — Москва за пьяную истерику
Telegram-канал Baza

Пьяная россиянка задержала вылет рейса авиакомпании flydubai из Дубая в Москву и лишилась места на борту. Об этом пишет Baza.

По данным Telegram-канала, девушка устроила истерику перед самым взлетом. Она требовала у бортпроводников алкоголь и пыталась их ударить. Получив отказ, пассажирка начала проявлять агрессию к попутчикам и приставать к мужчине, который ее успокаивал.

Командиру воздушного судна также не удалось утихомирить нарушительницу спокойствия. В итоге на борт поднялись полицейские и задержали ее.

Багаж россиянки достали из грузового отсека самолета, в результате чего вылет был отложен более чем на два часа. Пострадали также пассажиры, которые летели рейсом авиакомпании по маршруту МоскваДубай.

Ранее турецкая авиакомпания не пустила в самолет пассажира с болезнью Паркинсона.

