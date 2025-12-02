Пьяная пассажирка устроила скандал на борту и сорвала вылет рейс из Дубая в Москву

Пьяная россиянка задержала вылет рейса авиакомпании flydubai из Дубая в Москву и лишилась места на борту. Об этом пишет Baza.

По данным Telegram-канала, девушка устроила истерику перед самым взлетом. Она требовала у бортпроводников алкоголь и пыталась их ударить. Получив отказ, пассажирка начала проявлять агрессию к попутчикам и приставать к мужчине, который ее успокаивал.

Командиру воздушного судна также не удалось утихомирить нарушительницу спокойствия. В итоге на борт поднялись полицейские и задержали ее.

Багаж россиянки достали из грузового отсека самолета, в результате чего вылет был отложен более чем на два часа. Пострадали также пассажиры, которые летели рейсом авиакомпании по маршруту Москва – Дубай.

