«Живем и боимся»: жители ростовской пятиэтажки пожаловались на агрессивную семью

Ростовчане пожаловались на соседей с шизофренией, которые терроризируют целый дом
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Ростове-на-Дону мать и сын с психическим расстройством терроризируют целый дом. Об этом жильцы пятиэтажки в центре города рассказали изданию «Большой Ростов».

По словам местных жителей, в одном из подъездов дома живет проблемная семья — мать и сын с наследственной шизофренией. Их родственница имеет этот же диагноз и находится в психоинтернате, они же отказываются от госпитализации и мешают жить окружающим.

Ночами проблемные соседи приносят домой вещи с мусорки, из-за чего в подъезде появились тараканы. Кроме того, они устраивают пожары и потопы, вредят общедомовому имуществу и совершают ложные вызовы в экстренные службы.

При этом женщина считает себя старшей по дому и угрожает тем, кто отказывается выполнять ее поручения.

«Непонятно, когда действительно ЧП, а когда галлюцинации. Вчера с утра увидели, что с наших почтовых ящиков оказались сорваны все номера квартир. Что взбрело в головы этим людям — непонятно. Дом у нас с газом — боимся трагедии», — жалуются жильцы.

По их словам, местный участковый знает о ситуации, но не реагирует на вызовы, связанные с этой семьей.

Ранее неадекватный сосед угрожал петербурженке потушить сигарету о ее ребенка.

