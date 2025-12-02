На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербургский фельдшер попал в больницу после избиения пациентом в машине скорой помощи

В Петербурге фельдшер скорой попал в больницу после избиения пациентом
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Петербурге пациент избил 27-летнего фельдшера в машине скорой помощи, медик попал в больницу. ОБ этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 28 ноября на Народной улице. По версии следствия, пациент, находясь в автомобиле скорой помощи, напал на фельдшера с кулаками, а затем убежал в сторону КАД. Пострадавший медработник с сотрясением головного мозга средней степени тяжести попал в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов 1 декабря по подозрению в нападении задержали 25-летнего местного жителя в деревне Волот Новгородской области. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ — побои. Задержанного доставили в Петербург.

Ранее пьяный пациент разбил губу фельдшеру скорой помощи в Петербурге.

