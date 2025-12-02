На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяный пациент разбил губу фельдшеру скорой помощи в Петербурге

В Петербурге пьяный пациент разбил губу фельдшеру скорой помощи
true
true
true

В Петербурге 36-летняя медработница пострадала от нападения пьяного пациента. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 26 ноября на углу Владимирского проспекта и Колокольной улицы. Сотрудники скорой помощи оказывали помощь пьяному гражданину, однако тот внезапно вышел из себя во время медицинского осмотра и напал на женщину-фельдшера. Агрессор ударом по лицу разбил ей губу.

Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии, которые прибыли на место по сигналу тревоги из машины скорой помощи. Агрессора доставили в больницу для оказания медицинской помощи, а затем отвезли в полицию. Пострадавший медик также обратилась за помощью к врачам.

Ранее россиянин угрожал врачу скорой помощи пистолетом и попал под суд.

