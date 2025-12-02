«Будет реакция»: в Госдуме заявили, что хулиганы из Подмосковья получат срок за расстрел собак

СМИ рассказали о случае в подмосковном Софрино, где неизвестные расстреляли двух собак и избили их хозяина – полицейские не завели уголовное дело и отпустили подозреваемых. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в разговоре с «Газетой.Ru» пообещал разобраться в ситуации и направить запросы в МВД и прокуратуру.

«По этому поводу уже поступили обращения в Госдуму на мое имя — с нашей стороны будет реакция. И по линии правоохранительных органов, и по линии прокуратуры. Тут, конечно, «палка о двух концах». Зачем ты пошел в магазин с собаками? Если оставляешь на улице, они могут напасть на человека. Тут прихватили за штанину, а могли бы загрызть кого-то. Уголовное дело будет возбуждено в отношении этих граждан, которые устроили стрельбу – это использование оружия незаконное, жестокое обращение с животными и хулиганство ко всему прочему: сразу несколько статей», — заявил депутат.

Бурматов напомнил россиянам, что собак не стоит оставлять без присмотра в общественных местах.

«Представим, что эти собаки просто загрызли бы кого-то, поскольку за ними никто не следил. И тогда уголовное дело было бы возбуждено уже на их хозяина — ну почему ты оставляешь животных без присмотра? Если не с кем, тогда оставь их дома. Еще и безалаберность владельца тоже налицо: бросил где попало собак, там случился конфликт и в итоге животных [больше нет]», — сказал он.

До этого издание «Осторожно, новости» сообщило о случае в Подмосковье. 29 ноября житель Софрино вместе с пожилым отцом отправился на прогулку и отлучился в магазин. Он оставил собак возле входа – животные прихватили двух неизвестных за штаны. Владельца псов с отцом вскоре догнали, им угрожали ружьем и выстрелили в собак. Один пес не выжил, другого отвезли в ветклинику, но врачам не удалось его спасти.

Ранее депутат предложил отправлять бездомных собак на прочесывание минных полей в зоне СВО.