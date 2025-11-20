Депутат предложил отправлять бездомных собак на прочесывание минных полей

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Борис Мельниченко выступил с необычной инициативой по снижению потерь в зоне специальной военной операции, предложив использовать бездомных животных для разминирования. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам парламентария, бездомных животных следует призвать на военную службу и направлять на прочесывание минных полей. Свое предложение он назвал продуманным, а не абсурдным.

«Так может, нам подумать хорошо и перевести всех этих животных в разряд военнообязанных, военнослужащих и отправить их туда прочесывать минные поля», — заявил Мельниченко.

Как отмечается в сообщении, предложение депутата не нашло отклика у других участников обсуждения.

19 ноября командир боевой машины с позывным «Гарик» заявил, что собаки помогают бойцам группировки «Восток» обнаруживать дроны на запорожском направлении.

Ранее рыжий кот стал талисманом подразделения в зоне СВО.