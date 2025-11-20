На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат предложил отправлять бездомных собак на прочесывание минных полей

Депутат Мельниченко предложил использовать бездомных собак для разминирования
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Борис Мельниченко выступил с необычной инициативой по снижению потерь в зоне специальной военной операции, предложив использовать бездомных животных для разминирования. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам парламентария, бездомных животных следует призвать на военную службу и направлять на прочесывание минных полей. Свое предложение он назвал продуманным, а не абсурдным.

«Так может, нам подумать хорошо и перевести всех этих животных в разряд военнообязанных, военнослужащих и отправить их туда прочесывать минные поля», — заявил Мельниченко.

Как отмечается в сообщении, предложение депутата не нашло отклика у других участников обсуждения.

19 ноября командир боевой машины с позывным «Гарик» заявил, что собаки помогают бойцам группировки «Восток» обнаруживать дроны на запорожском направлении.

Ранее рыжий кот стал талисманом подразделения в зоне СВО.

