«Никогда»: в Госдуме не будут запрещать пенсионерам сделки с недвижимостью

Пенсионерам не запретят совершать сделки с недвижимостью, несмотря на увеличение числа мошеннических схем с их квартирами — это была бы сегрегация, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Пенсионеры чаще других попадают на уловки мошенников из-за своей уязвимости. К основным причинам относятся меньшая осведомленность о современных технологиях, доверие к представителям официальных организаций, изолированность и потребность в общении. Мошенники пользуются этими факторами, чтобы запугать или ввести пожилых людей в заблуждение», — заявил парламентарий.

Кошелев рассказал о законодательных инициативах, которые, по его словам, помогут разобраться с «бабушкиными схемами». Запрет сделок, считает депутат, для пенсионеров недопустим.

«Наша фракция ЛДПР в Госдуме разработала законопроект, предлагающий признавать отягчающим обстоятельством и предусматривающий ужесточение наказания за мошенничество и кражу денег с банковских счетов и электронных кошельков пенсионеров. Возможность запрета для пенсионеров совершения сделок с недвижимостью Госдумой не рассматривается и, думаю, никогда рассматриваться не будет. Подобная сегрегация противоречит самому принципу социального и свободного государства. Идет обсуждение введения обязательного нотариального заверения всех сделок с недвижимостью и обязательного страховании сделок, если это является единственным жильем», — сказал депутат.

Депутат также исключил возможность введения дополнительных проверок перед продажей жилья для пенсионеров. Кошелев порекомендовал россиянам для безопасности и прозрачности сделки собирать больше документов.

«Что касается каких-то дополнительных проверок, которые пенсионеры должны проходить при совершении сделок с недвижимостью, то вводить их законодательно может и не нужно. Покупатель вправе сам попросить дополнительные документы. Например, было бы правильным при продаже единственного жилья попросить продавца предъявлять справку о том, что ему есть где жить, поскольку именно отсутствие такого места является в суде одним из основных доводов в оспаривании сделки. Кроме того, учитывая, что продавец в случае оспаривания сделки часто ссылается на то, что «не осознавал свои действия» и «находился в измененном состоянии», то не лишней будет и заверенная справка, подтверждающая психическое здоровье продавца», — отметил он.

До этого издание Baza сообщило, что «эффект Долиной» впервые достиг аренды недвижимости. Пенсионерка в Калининграде сдала квартиру на долгий срок, а через два месяца въехала обратно «на четыре дня». Вскоре жильцы расторгли договор и получили обратно залог. СМИ также сообщило, что в условия договора не входило совместное проживание с пенсионеркой.

«Эффект Долиной» — случаи, когда владелец квартиры совершает сделку, а затем оспаривает ее в суде, возвращая жилье. Российские СМИ описали уже более десятка случаев по стране – некоторые эксперты считают, что таких сделок уже больше тысячи. В 2024 году мошенники обманули певицу Ларису Долину — она продала элитную квартиру и отдала деньги злоумышленникам. Затем суд встал на сторону артистки и вернул квартиру. Покупательница, которая не была замешана в схеме мошенников, осталась и без денег, и без квартиры.

Ранее опрос показал, что большинство россиян осуждают Долину из-за дела о квартире.