Диетолог назвал неожиданную альтернативу говядине

Диетолог Пристанский: кальмар является альтернативой говядине
Depositphotos

Кальмар является хорошей альтернативой говядине, поскольку стоит чуть дешевле, а белка содержит значительно больше. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог Роман Пристанский.

«Для тех, кто хочет питаться лучше, нужны не резкие запреты, а осознанный баланс и максимальное разнообразие в тарелке. Наше питание всегда должно быть сбалансировано. И чем чаще мы меняем, например, потребляемое мясо, тем больше разнообразных аминокислот себе даем», — сказал Пристанский.

Тело начинает выстраивать новые структуры, а самочувствие улучшается, добавил он.

В столичном департаменте торговли и услуг до этого отмечали, что кальмары, а также треска, минтай, пикша, хек, палтус, креветки, мидии, кальмары, морские гребешки и другие морепродукты являются природными источниками йода.

Кроме того, по словам экспертов, йод содержится в морской капусте, молочных продуктах, яйцах, ягодах, фруктах и орехах.

Ранее россиянам объяснили, как вычислить несвежие морепродукты в магазине.

