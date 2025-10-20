На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам рассказали о продуктах для профилактики дефицита йода

Врач Тяжельников: 100 граммов морской капусты в день закроют суточную норму йода
Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

В Москве рассказали, какие продукты помогут сохранить здоровье щитовидной железы и где их можно приобрести. Поводом стал Всемирный день профилактики йододефицитных заболеваний, который отмечается 21 октября.

В столичном департаменте торговли и услуг отметили, что на рынках «Москва — на волне» и городских ярмарках представлен широкий выбор морской рыбы и морепродуктов — основных природных источников йода, cреди них: треска, минтай, пикша, хек, палтус, а также креветки, мидии, кальмары и морской гребешок.

«Морская капуста — один из абсолютных лидеров по содержанию йода, 100 граммов в день достаточно, чтобы покрыть суточную норму. Схожими свойствами обладает клюква — ее особенно полезно включать в рацион осенью», — отметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Уточняется, что йод содержится также в молочных продуктах, яйцах, ягодах, фруктах и орехах. На московских ярмарках можно приобрести чернику, черноплодную рябину, хурму, картофель, морковь, свеклу и цельные крупы — все они способствуют поддержанию баланса микроэлементов в организме.

Эксперты советуют выбирать щадящие способы приготовления — варку на пару, тушение или запекание. «Чем ниже температура и короче время готовки, тем больше пользы сохраняется в продукте», — пояснил Тяжельников.

Также врач напомнил, что йодированную соль следует добавлять в готовые блюда, а хранить ее — в плотно закрытой емкости, вдали от света и влаги.

Специалисты отмечают, что для профилактики йододефицита взрослому человеку достаточно 150 микрограммов йода в сутки, а беременным и кормящим женщинам — до 250 микрограммов.

Отмечается, что столичные рынки «Москва — на волне» и фермерские ярмарки объединяют поставщиков рыбы и другой продукции из более чем 40 регионов России. Перед продажей вся продукция проходит проверку специалистами государственной ветеринарной службы Москвы.

