В России предложили приравнять плохие запахи к загрязнениям воздуха

Депутат Рябоконь: плохие запахи следует считать загрязнением воздуха
Freepik.com

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь разработал поправки в федеральный закон № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Об этом сообщает «Парламентская газета».

В нынешней редакции документа загрязнением является химическое вещество или смесь веществ, в том числе радиоактивных, и микроорганизмов. Парламентарий предложил дополнить этот перечень летучими соединениями, образующими запахи.

В качестве примера он привел ситуацию в одном из кварталов на окраине Петербурга, где люди мучились от запаха горелого кофе, который, вероятно, шел от одного из предприятий по обработке зерен. Однако проверки Роспотребнадзора установили, что превышения ПДК вредных веществ в воздухе нет.

«Другой пакет жалоб, который мне поступал, касается незаконного полигона с отходами, химический запах с которого изводит жителей другого района города. <...> Особенно тяжело летом, когда стоит жаркая погода: и окна не открыть, и закрытыми держать трудно. Люди могут только предполагать, что источник запаха — свалка, а сделать ничего не могут», — рассказал Рябоконь.

По его мнению, подобные проблемы можно будет решить, если запахи внесут в перечень летучих загрязняющих веществ.

В конце ноября сообщалось, что жители Волгограда жалуются на запах паленой синтетики в центре города. Как писал портал V1, сильная вонь присутствовала в районе остановки «7-ая Гвардейская» и разносилась примерно на 300 метров вокруг. При этом в МЧС сообщили, что возгораний в городе не происходило. Отмечалось, что причиной дурного запаха могло стать сочетание тумана, температурных скачков и переноса воздуха из соседних территорий.

Ранее россиянам объяснили, какие бытовые средства опасны для здоровья.

