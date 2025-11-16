Россиянам объяснили, какие бытовые средства опасны для здоровья

Многие привыкли считать, что если бытовое средство хорошо пенится и пахнет лимоном — значит, оно эффективно. Но в химии все наоборот: чем ярче запах и гуще пена, тем больше вопросов к составу, рассказал «Газете.Ru» Алексей Байчурин, эксперт, основатель компании «Аллхимика».

По словам эксперта, бытовая химия давно стала частью повседневности, но именно это делает ее опасной. Мы привыкли к запаху свежести после уборки и блеску посуды, не задумываясь о том, как достигается этот эффект. Даже в привычных средствах могут скрываться вещества, которые негативно влияют на здоровье и самочувствие.

«Одни из самых распространенных — фосфаты, добавляемые в стиральные порошки и таблетки для посудомоечных машин. Они смягчают воду и усиливают действие ПАВ, но при этом накапливаются в организме и вредят окружающей среде. Остатки фосфатов, попадая в водоемы, вызывают «цветение воды» и гибель рыбы», — рассказал он.

Другой тип скрытых угроз — фенолы и формальдегидные соединения, которые нередко встречаются в дезинфицирующих и моющих средствах. Их добавляют для борьбы с микробами, но даже в малых дозах могут раздражать дыхательные пути и кожу. Хлор — еще одна скрытая угроза: он эффективен, но слишком агрессивен. Достаточно регулярно чистить ванную или кухню средствами с активным хлором, чтобы вызвать раздражение слизистых.

«Часто встречаются фталаты — вещества, отвечающие за стойкий аромат и консистенцию жидких средств. Их основная проблема в том, что они способны воздействовать на гормональный баланс человека», — добавил он.

Как отметил Байчурин, все зависит не от того, есть ли в составе средства химия, а от того, какая именно. Безопасные формулы обычно строятся на неионных и амфотерных ПАВ растительного происхождения — например, на производных кокосового или кукурузного масла. Такие вещества хорошо очищают, но не сушат кожу и полностью разлагаются в воде.

«Вместо синтетических ароматизаторов все чаще применяются эфирные масла — лимона, лаванды, эвкалипта. Они придают легкий запах, но не перегружают воздух. В роли консервантов используются салициловая кислота, сорбат калия или бензоат натрия — они применяются даже в пищевой промышленности и не накапливаются в организме. Также в состав безопасных средств часто входят энзимы (протеазы, амилазы) для расщепления органических загрязнений и комплексоны (лимонная кислота, цитраты) для смягчения воды», — добавил он.

Определить «чистый» продукт можно не только по составу. Компании, которые действительно заботятся о безопасности, не прячут ингредиенты за обтекаемыми формулировками «био» или «эко».

«Обращайте внимание на наличие экосертификатов от международных организаций, таких как «ECOCERT», «EU Ecolabel» (изображение цветка) или «Листок жизни». Получение такого знака подтверждает, что продукция соответствует строгим критериям безопасности для здоровья и природы и прошла независимую экспертизу», — рассказал эксперт.

Байчурин подчеркнул: «Безопасность бытовой химии складывается из трех составляющих: лабораторные испытания, проверенные поставщики и честный состав». Чистота в доме начинается с понимания того, что мы покупаем. Внимательное изучение этикетки помогает избежать покупки средств с агрессивными компонентами. Выбирать безопасную химию — значит выбирать среду, где чистота не противоречит здоровью.

