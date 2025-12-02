«Эвакуации не будет»: в РСТ заявили о растущем интересе россиян к Венесуэле

РСТ: туристов из РФ не отпугнет от Венесуэлы закрытое Трампом небо

Для россиян Венесуэла останется одним из самых востребованных направлений. Никаких изменений в связи с запретом США летать в воздушном пространстве страны не планируется, эвакуировать путешественников не будут – турпрограммы продолжаются по графику, рассказал НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Никакой эвакуации российских туристов из Венесуэлы не планируется, в этом нет необходимости, так как они вернутся домой в плановом режиме, полетная программа туроператора продолжается», — сказал Горин.

Венесуэла абсолютно безопасна для россиян, заверил эксперт РСТ, гендиректор «Венетур Русия» Калим Себастьян Дэлия. Он подчеркнул, что в стране очень гостеприимно относятся к гостям из РФ, ценят их и стремятся поддерживать высокий уровень комфорта.

«Наш продвинутый уровень двустороннего сотрудничества гарантирует, что каждый россиянин будет чувствовать себя здесь как дома, под максимальной защитой и заботой», — подчеркнул он.

В целом среди россиян Венесуэла пользуется популярностью – так, по программе туркомпании с начала августа выполнено девять регулярных рейсов, которыми воспользовались порядка 900 человек. В данный момент на острове отдыхают 97 российских туристов, сообщил Дэлия. Среди основных развлечений для путешественников он назвал горные экспедиции, посещение мангровых лесов, сафари и гастрономический туризм.

Напомним, в конце ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне. Американские СМИ неоднократно заявляли, что США могут атаковать страну, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высказался о связи «закрытия» воздушного пространства с ударом по Венесуэле.