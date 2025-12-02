На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волгоградский пансионат закрыли после того, как оттуда увезли истощенную женщину

В Волгограде во время проверки в пансионате для пожилых людей выявили ряд нарушений. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, владельцы заведения сняли коттедж площадью 437 квадратных метров и обещали родственникам, что будут присматривать за их близкими, сопровождать на прогулки и ухаживать.

На деле в доме не было нужных помещений для оказания медпомощи и оборудования для перевозки инвалидов. Помимо этого, постельное белье должным образом не обрабатывали, медицинские процедуры не проводили.

«Более того, приготовление готовых блюд для постояльцев осуществлялось в подвальном помещении, которое не соответствовало требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства», – сообщается в публикации.

Всего в пансионате было 20 постояльцев в возрасте от 70 до 88 лет. Одной из пожилых женщин во время проверки вызвали скорую помощь, так как она находилась в тяжелом состоянии. У пострадавшей диагностировали язвы верхних и нижних конечностей, она была истощена.

Возбуждено уголовное дело. Суд запретил работу заведения.

Ранее прокуратура потребовала закрыть частный пансионат в Петербурге.

