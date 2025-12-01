Москвичам пообещали стабильную погоду на первой неделе декабря

Синоптик Вильфанд: в начале декабря в Москве температура не опустится ниже 0°C

В первую неделю декабря температура в столице не опустится ниже 0°C, погода будет однородной, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что в будни температура не будет резко меняться из-за появления области высокого давления в центре Европейской России.

«Среднесуточные температуры устойчиво пока через ноль не переваливают в сторону отрицательных значений», — сообщил эксперт.

Он отдельно выделил четверг, 4 декабря, когда днем ожидается +3-5°C. Этот показатель выше климатической нормы. Для этого времени года это теплая погода. Осадков на этой неделе не прогнозируется.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что холодный период придет в столичный регион в третьей декаде декабря и вернет температуру к климатическим значениям. По его словам, календарная зима в столице уже должна была вступить в силу, однако средняя температура все еще держится выше нуля.

