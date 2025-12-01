На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам пообещали стабильную погоду на первой неделе декабря

Синоптик Вильфанд: в начале декабря в Москве температура не опустится ниже 0°C
true
true
true
close
Евгений Самарин/mos.ru

В первую неделю декабря температура в столице не опустится ниже 0°C, погода будет однородной, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что в будни температура не будет резко меняться из-за появления области высокого давления в центре Европейской России.

«Среднесуточные температуры устойчиво пока через ноль не переваливают в сторону отрицательных значений», — сообщил эксперт.

Он отдельно выделил четверг, 4 декабря, когда днем ожидается +3-5°C. Этот показатель выше климатической нормы. Для этого времени года это теплая погода. Осадков на этой неделе не прогнозируется.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что холодный период придет в столичный регион в третьей декаде декабря и вернет температуру к климатическим значениям. По его словам, календарная зима в столице уже должна была вступить в силу, однако средняя температура все еще держится выше нуля.

Ранее россияне рассказали, чем займутся зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами