Мужчина встретился с бабушкой и стал богаче на $1 млн

Американец выиграл в лотерею $1 млн благодаря случайной встрече с бабушкой

Мужчина из США выиграл в лотерею $1 млн после случайной встрече с бабушкой, пишет Patch.

По данным представителей лотереи, победитель розыгрыша пожелал остаться неизвестным. Сообщается, что ему удалось угадать все пять выпавших номеров: 13, 16, 18, 20 и 27.

Особую значимость победе придало событие, произошедшее незадолго до розыгрыша, о котором рассказал сам мужчина.

«Я увидел на парковке магазина точную копию машины моей бабушки и зашел во внутрь и решил купить билет. Оказалось, это была она и расплачивалась как раз на кассе», — рассказал счастливчик

Победитель уже строит планы на джекпот: часть выигрыша он обязательно разделит со своей «талисманшей», а также купит себе новый автомобиль. Магазин, продавший выигрышный билет, получит бонус в размере $10 тысяч.

Ранее пенсионер из Японии выиграл в лотерею $3,8 млн и решил скрыть это от жены.