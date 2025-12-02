На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Саратовской области мошенники заставили девушку продать золото и машину

Мошенники в Энгельсе заставили девушку продать золото и машину
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Энгельсе Саратовской области мошенники обманули 24-летнюю жительницу и заставили ее продать золото и автомобиль. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в конце ноября. Девушке позвонила якобы сотрудница сотовой компании и предложила продлить договор на обслуживание, для этого ей нужно было продиктовать СМС с кодом. После этого потерпевшей на электронную почту пришло сообщение «о подозрительной активности на портале Госуслуг», для «отмены операций» ей предложили написать в чат поддержки. Она перешла по прикрепленной ссылке и попросила «специалистов» о помощи, далее с ней связался «сотрудник Центробанка» и настоял на «взаимодействии с сотрудниками ФСБ».

Через несколько дней мошенники убедили ее «задекларировать деньги и ценные вещи», девушка сдала все свои золотые украшения в ломбард и перевела аферистам 630 тыс. рублей. Они также сообщили, что ее машину выставили на аукцион.

«По его совету покровчанка продала машину и перевела «доброжелателям» еще 600 тыс. рублей. Затем гражданка сделала звонившим еще один перевод – на 260 тыс. рублей (эти деньги она взяла в долг у друзей)», — добавили в сообщении.

Вскоре девушка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту полицейские завели уголовное дело о мошенничестве.

2 декабря сообщалось, что в Иркутской области 69-летний мужчина отдал мошенникам деньги, которые копил 23 года. Пострадавшей также оказалась и девушка-курьер, которую аферисты обманули по аналогичной схеме, а затем заставили работать на себя.

Ранее в Госдуме россиян предупредили о новой «налоговой» схеме мошенников.

