Россиянам объяснили причину тренда на хоббидоггинг

Психолог Ахметова: причиной хоббидоггинга может быть одиночество
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Новый тренд хоббидоггинг, который заключается в том, что человек ходит с поводком по полю и отдает команды вымышленному питомцу, может быть способом компенсации живого общения из-за одиночества и потребности в заботе. Об этом «Известиям» рассказала психолог Вероника Ахметова.

«Почему люди это выбирают? Ну, во-первых, в наше время сейчас одиночество — номер один проблема, и это способ компенсации одиночества и потребности в заботе. Нужен кто-то, о ком человек заботится, потому что не у всех есть семья, дети, и некоторые даже не могут завести себе собаку. В некоторых случаях это может быть психотерапией, то есть поведенческой активацией: «Возьмите собаку, идите гуляйте», — объяснила эксперт.

Она отметила, что в большинстве случаев такое поведение считается нормой. Однако важно различать людей, которые осознают, что на самом деле собаки не существует, и тех, кто верит, что на его поводке действительно есть питомец. По словам психолога, если человек получает от такой прогулки удовольствие и не страдает при этом в других сферах жизни, то хоббидоггинг можно считать лишь эксцентричным увлечением, сравнимым со способами творческого самовыражения.

Однако иногда такое поведение свидетельствует о полной утрате связи с реальностью. Эксперт отметила, что люди, столкнувшиеся с такой проблемой, имеют навязчивый характер поведения, который провоцирует страдания, препятствует социальному и профессиональному функционированию. Например, могут произойти социальная изоляция, нарушение мышления, а также слуховые и зрительные галлюцинации.

Хоббидоггинг также может говорить о глубинных проблемах, поскольку люди все чаще испытывают нехватку простого общения, тактильного контакта и принятия в обществе.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от стресса за пять минут.

