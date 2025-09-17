Стоматолог предупредила об опасности домашних методов отбеливания зубов

Методы домашнего отбеливания зубов чаще всего бесполезны и несут множество рисков. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Полина Солдаткина.

Одним из таких способов врач назвала отбеливающие полоски и готовые гели. Они удобны и доступны, но их состав и дозировка плохо контролируются. Из-за этого часто возникает жжение десен, неравномерный цвет, усиливается чувствительность к холодному и кислому. При частом или длительном применении возможны повреждения эмали и хроническое раздражение слизистой.

«Следующий популярный метод — каппы-наборы без участия врача. Проблема в том, что при самостоятельном использовании каппа нередко прилегает неплотно: гель вытекает на десны, из-за чего возможны химические ожоги. Без подбора концентрации и времени ношения легко «перебелить» зубы, получить устойчивую чувствительность и пятна на зубах. Часто цвет быстро «отскакивает» назад», — продолжила Солдаткина.

Также часто используются ополаскиватели и другие средства с низкими дозами пероксида. Они дают мягкий и медленный осветляющий эффект, иногда почти незаметный. Однако, как объяснила врач, при злоупотреблении возможны раздражение слизистой, сухость, рост чувствительности. Устойчивого отбеливания, как правило, они не обеспечивают.

«И, конечно же, популярны «народные» рецепты — сода, активированный уголь, кислоты (лимон, уксус). Однако далеко не все знают, что сода и уголь действуют как грубые абразивы — шлифуют эмаль, оставляют микротрещины. Кислоты размягчают верхний слой, делают поверхность шероховатой — пигменты цепляются еще активнее. В результате, эмаль становится тоньше, а зубы темнее и чувствительнее», — рассказала специалист.

Также стоматолог обратила внимание на повсеместное использование паст с «отбеливающим эффектом» и высокой абразивностью. Они устроены так, что удаляют поверхностные пятна механически. И если чистить ими зубы часто, долго и жесткой щеткой — эмаль истирается, блеск теряется и повышается чувствительность. Такие пасты уместны курсами и только как дополнение, а не как самостоятельное «отбеливание».

Вместо этого, если хочется отбелить зубы, врач посоветовала использовать проверенные и безопасные методы. К ним она отнесла: кабинетное отбеливание под контролем врача, индивидуальные каппы из клиники, профессиональную гигиену полости рта перед отбеливанием, реминерализующую поддержку. Также она обратила внимание на влияние образа жизни на цвет зубов — рекомендуется использовать меньше окрашивающих напитков, отказаться от курения, проводить аккуратную гигиену и использовать щадящие пасты — все это удерживает достигнутый оттенок.

