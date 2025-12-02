На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рабочий упал с пятого этажа строящегося здания во Владикавказе

Mash: во Владикавказе молодой рабочий упал с пятого этажа строящегося здания
Shutterstock

Во Владикавказе 22-летний рабочий попал в больницу в тяжелом состоянии после падения на стройке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел на улице Курсантов-Кировцев, где находится строящийся многоэтажный дом. Молодой рабочий упал с высоты пятого этажа — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

В результате мужчина получил тяжелые травмы. Его экстренно доставили в медицинское учреждение, его прооперировали. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

До этого двое рабочих упали с высоты во время строительства моста в Новосибирске. Это произошло в результате обрушения подмостей, на которых они и находились. Один из рабочих получил легкую травму, а второй — тяжелую.

Ранее под Тулой рабочий попал в дробильную машину на производстве.

