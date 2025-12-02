На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, почему нельзя нагревать мед

Ученый Сокольский: при нагревании меда образуются потенциально вредные вещества
close
Depositphotos

Нагревание меда до температуры выше 40-45°C лишает продукт главных полезных свойств и может привести к образованию в нем вредных веществ. Об этом aif.ru рассказал кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский.

«Ферменты — отвечают за расщепление крахмалов и сахарозы, что облегчает усвоение меда и придает ему уникальные свойства. Эти ферменты имеют белковую природу и необратимо разрушаются при нагреве выше 40-45°C», — объяснил специалист.

Кроме того, мед содержит витамины, фитонциды и антиоксиданты, концентрация и активность которых снижается при термической обработке.

По словам Сокольского, самым опасным явлением при нагревании меда является образование потенциально вредных веществ. При этом процессе в кислой среде фруктоза подвергается дегидратации, из-за чего образуется оксиметилфурфурол (ОМФ) — нежелательное токсичное соединение. Его большие дозы считаются потенциально канцерогенными для животных, при этом опасность для человека еще научно не доказана. Однако рекомендации ВОЗ предостерегают от чрезмерного употребления продуктов с содержанием ОМФ, отметил эксперт.

Помимо этого, нагретый мед теряет свой цветочный букет. В результате его цветочные запахи пропадают, а вкус становится приторно-сладким.

Старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин до этого объяснил «Газете.Ru», что мед и сахар можно поставить практически на одну чашу весов по пользе, потому что это быстрые углеводы. Однако мед все же немного полезнее сахара из-за содержания частичек пыльцы растений.

Ранее россиянам рассказали, как отличить натуральный мед от подделки.

