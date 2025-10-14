проект

Врач рассказал, что полезнее: мед или сахар

Врач Кондрахин: мед полезнее сахара из-за содержания пыльцы растений

Marina Tachinska/Shutterstock/FOTODOM

Мед и сахар можно поставить практически на одну чашу весов по пользе, потому что это быстрые углеводы. Однако мед чуть полезнее сахара из-за содержания частичек пыльцы растений в составе, рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин.

«Мед полезен тем, что содержит пыльцу разных растений, собранную пчелами. Поэтому он может быть полезнее сахара для организма. В меде определенно есть полезные вещества из растений. Другой вопрос, что этого вещества не так много, как, например, в лекарственных таблетках, порошках, микстурах», — отметил врач.

По его словам, если есть мед регулярно с определенными свойствами различных растений, то можно получить и достаточно положительный эффект. Но мед — это все равно сахар, который резко поднимет гликемический индекс, поэтому много его есть не стоит.

«Мед – не панацея. Он не лечит серьезные заболевания. Поэтому мы используем его в основном для профилактики, а не для лечения. Причем нужно стараться избегать его чрезмерного потребления, потому что при неразумном употреблении это может привести к повышению уровня сахара в крови, что значительно перекроет все его полезные свойства», — заключил доктор.

Ранее в НовГУ выяснили, что жирное мясо с картошкой в детстве в два раза страшнее, чем простые углеводы.

