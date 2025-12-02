Диетолог рассказал, как пить кофе без вреда для здоровья

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Диетолог Поляков: кофе стоит употреблять только с утра
Для того чтобы при употреблении кофе получить максимальную пользу и не навредить своему здоровью, стоит соблюдать несколько важных рекомендаций. Об этом aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

Специалист предупредил, что кофе принесет максимальную пользу, если пить его с утра. При этом днем и вечером употреблять кофе не рекомендуется.

Эксперт добавил, что также важно ограничивать объем напитка. В день стоит пить одну чашку кофе, а тем, у кого хороший метаболизм кофеина, можно увеличить дозу до двух кружек. Поляков также напомнил, что этот напиток обезвоживает организм, поэтому после его употребления необходимо выпивать стакан воды.

По словам специалиста, кофе с добавлениям молока можно употреблять только молодым людям в возрасте по 22 лет.

«Натуральное молоко взрослые люди не переваривают практически поголовно, поэтому я не рекомендую пить кофе с молоком лицам старше, условно, 20-22 лет. Обычно единицы, у кого нормально вырабатывается фермент лактаза для переваривания молочного сахара, лактозы, поэтому от латте, капучино, флэт уайта и других вариантов кофе на классическом молоке лучше отказаться», — объяснил он.

Тем, кто не хочет отказываться от таких напитков, диетолог посоветовал использовать в качестве добавки растительное молоко.

Поляков также предостерег от употребления растворимого кофе. Он призвал отказаться от него в пользу зернового кофе свежего помола.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов до этого предупредил, что превышение безопасной суточной дозы кофеина грозит серьезным отравлением. При этом, по его словам, норму лучше разделить на несколько приемов, чтобы избежать нежелательных последствий.

Ранее россиянам рассказали, из чего формируется стоимость чашки кофе.

