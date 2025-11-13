Врач предупредил, какими последствиями грозит передозировка кофеином

Превышение безопасной суточной дозы кофеина (для взрослого — 400 мг) грозит серьезным отравлением. Об этом RT рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

По его словам, эту норму лучше разделить на несколько приемов, чтобы избежать нежелательных последствий. Он уточнил, что в противном случае можно столкнуться с беспокойством, психомоторным возбуждением, нарушением сна, расстройством желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и не только — это зависит от индивидуальной чувствительности к кофеину.

«Разовое поступление 1—1,5 г кофеина в организм может закончиться самым настоящим отравлением, когда человек теряет ориентацию во времени и пространстве, частота сердечных сокращений может достигать 200 ударов в минуту, подскакивает артериальное давление, поражается печень, могут пострадать даже скелетные мышцы, их клетки частично разрушаются», — предупредил Водовозов.

Врач-гинеколог «СМ-Клиника» Зара Марянян до этого рассказала «Газете.Ru», что реакция на кофе у разных людей может быть противоположной. У одних после чашки напитка (около 240 мл) повышается уровень бодрости и концентрации внимания, но уже через 2–3 часа эффект снижается, появляется усталость, что связано с коротким действием гормона серотонина.

Ранее был назван самый эффективный способ взбодриться после бессонной ночи.