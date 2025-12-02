Женщина из Коми захотела онлайн-ключ для домофона и лишилась 6 млн рублей

Жительница Ухты стала жертвой мошенников, продиктовав код из сообщения. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Как рассказала 75-летняя пострадавшая, неизвестный представился председателем ТСЖ дома. Он рассказал о необходимости заменить ключи от домофона на онлайн-альтернативу. Чтобы активировать «новый ключ», пенсионерка продиктовала код.
Позже ей пришло сообщение о попытке взлома профиля на «Госуслугах» и контактным номером. После звонка выяснилось, что кто-то якобы оформил доверенность, которая помогает террористам распоряжаться ее финансами.
«Следующий звонок поступил ухтинке от лжесотрудника Росфинмониторинга, который предложил помощь в аннулировании этого документа», – сообщается в публикации.
В результате женщина перевела 2,8 млн рублей из своих накоплений. Помимо этого, продала ценные бумаги и взяла средства в долг у знакомых.
Позже россиянка обратилась в полицию. Всего она отдала неизвестным шесть млн рублей.
Ранее москвичка продала мужчине квартиру и, когда он сделал ремонт, потребовала жилье назад.