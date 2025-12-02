Синоптик объяснил причину нехватки солнца в европейской части России

Недостаток солнечного света в ноябре и декабре на европейской территории России связан с сезонным понижением атмосферного давления — барической депрессией. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в этот период наиболее активна циклоническая деятельность, что приводит к постоянной облачности. В отдельные годы солнце в ноябре и декабре светит всего около 30 минут в день.

«Такая барическая депрессия поневоле переходит в социальную депрессию. Длительный дефицит солнечного сияния приводит к тому, что настроение портится», — отметил Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что помимо астрономических причин — короткого светового дня — ключевым фактором является именно циклонная активность, характерная для конца осени и начала зимы.

До этого Вильфанд заверил, что в первую неделю декабря температура в столице не опустится ниже 0°C, погода будет однородной. Синоптик рассказал, что в будни температура не будет резко меняться из-за появления области высокого давления в центре Европейской России.

