МЧС предупредило об опасности схода лавин на Камчатке

На Камчатке объявили лавинную опасность в шести округах
МЧС России

Специалисты МЧС предупреждают об опасности схода снежных лавин в горных районах Камчатки. Штормовое предупреждение будет действовать с 3 по 5 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал ЧП Камчатка.

Как отмечается, под угрозой оказались территории Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского, Соболевского, Быстринского и Усть-Камчатского округов. Наибольшую опасность представляет территория бассейна реки Паратунки. Кроме того, лавиноопасными остаются склоны вулканов: Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский и вулканы Ключевской группы.

Спасатели советуют туристам, спортсменам и охотникам отказаться от посещения опасных склонов в ближайшие дни. Руководителям организаций, работающих в горах, рекомендовано усилить меры безопасности.

В конце октября на Камчатке спасатели зафиксировали четыре афтершока от мощного землетрясения, которое произошло в июле. Среди активных вулканов на данный момент числятся Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Крашенинникова, Камбальный. В МЧС рекомендовали местным жителям и туристам не приближаться к исполинам.

Ранее вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла.

