Мужчина из брянского села получил 13 лет колонии за шпионаж

В Брянске сельчанину дали 13 лет колонии за шпионаж

В Брянске 41-летний сельчанин предстал перед судом по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в 2023 году — житель села Жирятино по собственной инициативе сообщил сотруднику украинских спецслужб данные о российском военном и его подразделении, которые в тот момент находились в зоне боевых действий.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ — государственная измена в форме шпионажа. Отмечается, что сельчанин уже был судим ранее. Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

