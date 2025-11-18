На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Диабетикам рассказали, как накрыть новогодний стол без вреда для здоровья

Биолог Лялина перечислила полезные продукты для диабетиков на Новый год
Преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала россиянам с диабетом, как накрыть новогодний стол без вреда для здоровья. По ее словам, важно выбрать продукты с низким гликемическим индексом, чтобы не допустить скачков сахара.

«Это овощи, зелень, нежирное мясо, рыба, цельнозерновые продукты. Белки и полезные жиры должны обязательно включаться в меню. Источником белка могут быть индейка, курица без кожи, рыба, яйца, нежирные молочные продукты, а из полезных жиров — орехи, авокадо, оливковое масло. Необходимо отказаться от сладостей, пирожных, булочек, сладких соусов, клюквы в сиропе, газированных напитков. Вместо десерта лучше всего использовать свежие ягоды, ягоды без сахара, запеченные яблоки. На столе должно быть много свежих и приготовленных на пару овощей: огурцы, помидоры, болгарский перец, брокколи, цветная капуста, шпинат. Из напитков отдайте предпочтение воде, травяным или зеленым чаям без сахара или минеральной воде, а вот от алкоголя лучше отказаться. Контроль порций и баланс помогут не переедать и поддержать стабильный уровень сахара», — заявила она.

Биолог посоветовала россиянам не переедать в новогоднюю ночь, чтобы не напрягать работу печени. Лялина назвала примерный перечень блюд для диабетиков.

«Закуски: салат из свежих овощей – с огурцами, помидорами, зеленью, оливковым маслом и лимонным соком. Или запеченные баклажаны, кабачки с легким йогуртовым соусом. Вместо колбасы — холодные закуски из отварной курицы или нежирной рыбы, трески или судака. Основные блюда — запеченная или отварная куриная грудка без кожи, запеченная рыба. Овощное рагу с брокколи, морковью, цветной капустой на гарнир. На десерт запеченные яблоки с корицей или нежирный творог с ягодами. Напитки — компот из сухофруктов, минеральная вода без газа, травяные чаи: настой шиповника, ромашки, мяты», — рассказала она.

Ранее в России оценили идею организовать рехабы для шопоголиков.

