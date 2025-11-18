Диабетикам рассказали, как накрыть новогодний стол без вреда для здоровья

Преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала россиянам с диабетом, как накрыть новогодний стол без вреда для здоровья. По ее словам, важно выбрать продукты с низким гликемическим индексом, чтобы не допустить скачков сахара.

«Это овощи, зелень, нежирное мясо, рыба, цельнозерновые продукты. Белки и полезные жиры должны обязательно включаться в меню. Источником белка могут быть индейка, курица без кожи, рыба, яйца, нежирные молочные продукты, а из полезных жиров — орехи, авокадо, оливковое масло. Необходимо отказаться от сладостей, пирожных, булочек, сладких соусов, клюквы в сиропе, газированных напитков. Вместо десерта лучше всего использовать свежие ягоды, ягоды без сахара, запеченные яблоки. На столе должно быть много свежих и приготовленных на пару овощей: огурцы, помидоры, болгарский перец, брокколи, цветная капуста, шпинат. Из напитков отдайте предпочтение воде, травяным или зеленым чаям без сахара или минеральной воде, а вот от алкоголя лучше отказаться. Контроль порций и баланс помогут не переедать и поддержать стабильный уровень сахара», — заявила она.

Биолог посоветовала россиянам не переедать в новогоднюю ночь, чтобы не напрягать работу печени. Лялина назвала примерный перечень блюд для диабетиков.

«Закуски: салат из свежих овощей – с огурцами, помидорами, зеленью, оливковым маслом и лимонным соком. Или запеченные баклажаны, кабачки с легким йогуртовым соусом. Вместо колбасы — холодные закуски из отварной курицы или нежирной рыбы, трески или судака. Основные блюда — запеченная или отварная куриная грудка без кожи, запеченная рыба. Овощное рагу с брокколи, морковью, цветной капустой на гарнир. На десерт запеченные яблоки с корицей или нежирный творог с ягодами. Напитки — компот из сухофруктов, минеральная вода без газа, травяные чаи: настой шиповника, ромашки, мяты», — рассказала она.

