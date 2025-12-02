Россиянам рассказали, как питаться, чтобы сберечь сердечно-сосудистую систему

Правильное питание — мощный инструмент профилактики сердечно сосудистых заболеваний. Об этом в беседе с РИАМО напомнил врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов.

Специалист посоветовал минимизировать употребление продуктов, богатых насыщенными жирами, трансжирами и солью, поскольку они способствуют повышению уровня «плохого» холестерина и артериального давления. Кроме того, по его словам, жирная пища делает кровь более вязкой.

Вместо фастфуда и полуфабрикатов, рацион должен быть богат овощами, фруктами, цельными злаками, бобовыми, рыбой и нежирными белками, отметил врач. Также следует пить достаточное количество воды и ввести в распорядок дня умеренные физические нагрузки.

«Стресс и эмоциональное перенапряжение усиливают вред от неправильного питания. Постоянные перекусы «на бегу», сладости и быстрые углеводы вызывают скачки сахара в крови и усиливают воспалительные процессы в сосудах. Наоборот, регулярные приемы пищи, богатые полезными жирами, белком и клетчаткой, стабилизируют уровень энергии и положительно влияют на настроение, что косвенно снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — добавил Соколов.

Интегративный кардиолог, эксперт SOLGAR Ольга Белюшина до этого назвала лучшие продукты для здоровья сердца в холодное время года.

Она посоветовала минимум два раза в неделю есть рыбу, при этом один раз в неделю это должна быть жирная рыба вроде лосося, тунца или скумбрии. В них содержатся омега-3 жирные кислоты, которые борются со свободными радикалами, разрушающими клетки.

Ранее врач объяснил, как образ жизни влияет на долголетие современных людей.