Мировые звезды балета выступят на рождественском гала в Кремле

В Кремлевском дворце состоится юбилейный Christmas Ballet Gala
Личный архив Кристины Кретовой

На сцене Государственного Кремлёвского дворца 15 декабря состоится традиционный праздничный концерт Christmas Ballet Gala, в этом году празднующий свое десятилетие. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба мероприятия.

В рождественском гала примут участие мировые звезды балета, среди которых известные артисты Большого театра России: одна из самых ярких пар мирового балета, прима-балерина Кристина Кретова и премьер Игорь Цвирко, а также прима-балерина Алена Ковалева и премьер Артемий Беляков.

Санкт-Петербург представят прима-балерина Оксана Скорик и прославленный премьер, заслуженный артист Азербайджана Тимур Аскеров. К праздничному гала также присоединятся артисты Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко: примы-балерины Елена Соломянко и заслуженная артистка России Оксана Кардаш, а также премьеры Иннокентий Юлдашев и Иван Михалев. Также в концерте примут участие студенты Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и воспитанники детского музыкального театра «Домисолька».

На гала покажут новогодние миниатюры, среди которых «Щелкунчик» в хореографии Василия Вайнонена и «Корсар», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», «Шехеразада» и «Дон Кихот».

С 2015 года на рождественском гала выступали такие мировые звезды балета, как Роберто Болле, Владимир Малахов, Фарух Рузиматов, Беатрис Кноп, Йозеф Варга, Татьяна Мельник, Ксандер Париш, а также лучшие артисты ведущих музыкальных театров России, включая Большой и Мариинский театры. Евгения Образцова и Артемий Беляков, Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов, Кристина Кретова и Игорь Цвирко, Элеонора Севенард и Денис Родькин, Рената Шакирова и Иван Михалев и многие другие.

Ранее сообщалось, что в столице покажут разные форматы «Щелкунчика».

