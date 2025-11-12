В столице покажут разные форматы «Щелкунчика»

Москвичи и гости столицы смогут приобрести билеты на спектакль «Щелкунчик» Эрнста Теодора Амадея Гофмана в разных форматах в сервисе «Мосбилет», сообщается на сайте mos.ru.

«Щелкунчика» покажут в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Театре на Юго-Западе, в Московском новом драматическом театре, Театре танца «Гжель», Московском детском музыкально-драматическом театре «Поколение» и в «Москонцерт Холле».

Также в «Москонцерт Холле» по «Щелкунчику» организуют виртуальный квест с необычными декорациями, а в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева для спектакля установят семиметровую елку.

Кроме того, кукольного «Щелкунчика» покажут в Московском театре кукол.

Напомним, Эрнст Теодор Амадей Гофман впервые опубликовал сказку о Щелкунчике и Мышином короле в 1816 году в сборнике «Детские сказки».