На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В столице покажут разные форматы «Щелкунчика»

Москвичи смогут увидеть спектакль «Щелкунчик» в виртуальном мире
true
true
true
close
Москонцерт

Москвичи и гости столицы смогут приобрести билеты на спектакль «Щелкунчик» Эрнста Теодора Амадея Гофмана в разных форматах в сервисе «Мосбилет», сообщается на сайте mos.ru.

«Щелкунчика» покажут в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Театре на Юго-Западе, в Московском новом драматическом театре, Театре танца «Гжель», Московском детском музыкально-драматическом театре «Поколение» и в «Москонцерт Холле».

Также в «Москонцерт Холле» по «Щелкунчику» организуют виртуальный квест с необычными декорациями, а в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева для спектакля установят семиметровую елку.

Кроме того, кукольного «Щелкунчика» покажут в Московском театре кукол.

Напомним, Эрнст Теодор Амадей Гофман впервые опубликовал сказку о Щелкунчике и Мышином короле в 1816 году в сборнике «Детские сказки».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами