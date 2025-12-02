На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве таксист изнасиловал 18-летнюю пассажирку и пошел под суд

В Москве таксиста будут судить за изнасилование девушки в салоне авто
Shutterstock

В Москве перед судом предстанет таксист, которого обвиняют в надругательстве над девушкой. Об этом сообщает управление СК РФ по столице.

По версии следствия, 18-летняя девушка села в салон его автомобиля. В какой-то момент, пользуясь тем, что в машине больше никого не было, он изнасиловал пострадавшую.

«После совершенного преступления мужчина скрылся с места происшествия», – сообщается в публикации.

Пассажирка обратилась в полицию, после чего подозреваемого нашли, его задержали и отправили под арест. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Следователи собрали все необходимые доказательства. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Саратове таксиста поймали после того, как он взял с клиента оплату наркотиками. Мужчина не стал отказываться от запрещенных веществ, но вскоре его задержали, при нем обнаружили сверток.

Ранее таксист выгнал беременную на мороз в Барнауле из-за просьбы включить печку.

