В Саратове незнакомый пассажир расплатился с таксистом наркотиками

В Саратове таксист взял с клиента оплату наркотиками и попал под суд

Житель Саратова стал фигурантов уголовного дела после того, как подвез пассажира. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, таксист, работавший неофициально, согласился подвезти незнакомца до Энгельса. Поездку пассажир оплатил метилэфедроном.

Таксист не стал отказываться от запрещенного вещества и позже употребил часть. Спустя некоторое время его задержали в Саратове, у мужчины нашли оставшуюся дозу.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о незаконном потреблении и хранении наркотиков без цели сбыта. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Москве задержали таксиста с поддельными правами. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого показал права на телефоне и, когда его начали проверять, скрылся.

Чтобы задержать мужчину, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить силу. Позже выяснилось, что мужчину не раз лишали права водить машину.

Ранее в Тюмени пассажирка такси ударила водителя ногой в лицо и попала на видео.