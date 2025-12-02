Назначен новый глава Совета судей РФ

Новым главой Совета судей Российской Федерации стал председатель Мосгорсуда Михаил Птицын. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение о назначении Птицына принято», — объявил глава Верховного суда РФ Игорь Краснов.

На этом посту Птицын сменил Виктора Момотова, который объявил об увольнении после иска Генеральной прокуратуры о конфискации его имущества.

Генеральная прокуратура РФ считает, что Момотов создал гостиничный бизнес вместе с криминальным авторитетом и сотрудничал с организованной преступной группировкой «Покровские».

Утверждается, что экс-судья совместно со своим компаньоном Андреем Марченко легализовал объекты недвижимости, возведенные с нарушением законодательства, под будущие гостиницы в разных регионах страны, их общая стоимость составляет порядка 9 млрд рублей.

Кроме того, Момотов и Марченко якобы уклонялись от уплаты налогов, задолжав государству около 500 млн рублей.

Ранее Краснов призвал к «жесткой реакции» на коррупцию судей.